Cradle Of Filth: Projekt mit Ed Sheeran nimmt Fahrt auf

Nachdem die Black Metaller Cradle Of Filth und Kuschelpop-Ikone Ed Sheeran 2021 wiederholt von der Idee eines gemeinsamen Projekts geschwärmt hatten, versetzte die Information sowohl die Sheeran- als auch die Cradle-Fangemeinde in stirnrunzelnde Verwirrung. Dabei soll es sich allerdings nicht um einen Scherz gehandelt haben.

Ursprünglich hatte Dani Filth die Nachricht über eine mögliche Zusammenarbeit mit dem 31-jährigen Sänger und Songwriter während eines Interviews mit der Kerrang! Radio-„Breakfast Show“ erhalten, der sofort angefixt schien. „Daraufhin haben Ed und ich tatsächlich Mails geschrieben… Er hat sich tatsächlich mit mir in Verbindung gesetzt. Er lud mich zu sich nach Hause ein. Beziehungsweise schlug er erst vor, zu mir zu kommen, doch ich wies ihn darauf hin, dass ich weder eine eigene Bar noch ein eigenes Dorf besitze und es besser wäre, wenn ich ihn besuchen kommen würde. Er sagte, er würde alles tun. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagte, er wäre ein großer Fan. Er scheint ein wirklich sehr netter Kerl zu sein.“

Erwartet das Unerwartete

Empfehlung der Redaktion Dani Filth wird mit Ed Sheeran kollaborieren Black Metal Kaum zu glauben, aber wahr: Pop-Star Ed Sheeran und Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth wollen miteinander kollaborieren. Filth sagte weiter, dass die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit jemandem wie Sheeran nicht so weit hergeholt wäre, wie man vielleicht denken könnte. „Wir waren schon immer so“, erklärte er. „Wenn uns jemand sagt, wir sollen etwas nicht tun, dann tun wir es. Das war die ganze Zeit unser Vorrecht. Ich habe diesen Rap-Song mit dieser Band namens Twiztid in den USA gemacht. Der ist eigentlich mehr wie Rammstein und Beastie Boys ausgefallen und nicht wie richtiger Rap. In dieser Hinsicht denke ich also, dass die Zusammenarbeit mit Ed Sheeran viel Spaß machen könnte.

Ich denke, es wäre großartig, wenn wir es für einen wohltätigen Zweck machen würden, denn das würde der Sache zumindest ein bisschen Glaubwürdigkeit verleihen. Denn für sein Publikum bedeutet das: ‚Oh mein Gott, wer sind diese komischen Typen?‘, und für mein Publikum bedeutet es: ‚Hilfe, das ist doch schon ein bisschen komisch, oder?‘ Aber ich denke, so etwas funktioniert heutzutage.“

Zwangspause

Empfehlung der Redaktion Ed Sheeran und BMTH bringen neue ‘Bad Habits’-Version raus Alternative Metal Die Brit Awards-Kollaboration von Ed Sheeran und Bring Me The Horizon bleibt nicht ohne Flogen. So gibt es nun eine offizielle neue ‘Bad Habits’-Version. Im Gespräch mit Knotfest verriet der Cradle Of Filth-Frontmann dann kürzlich, dass das anvisierte Projekt mit Ed Sheeran tatsächlich am Laufen ist. Zum aktuellen Stand hieß es: „Wir haben unseren Song mit Ed Sheeran noch nicht fertiggestellt. Er hat einen Teil davon gemacht, aber dann hat er ein Baby bekommen. Dann wurde er offensichtlich damit abgelenkt und macht nun erstmal das, was Ed halt macht – nämlich riesige Shows rund um den Globus spielen. Er ist nicht auf Abruf für uns da. Aber er wird es zu Ende bringen, das hat er mir versichert. Ich habe sogar erst kürzlich mit ihm gesprochen.“

Noch scheint kein genaues Release-Datum für die bizarre Kollaboration zu stehen. Filth betonte jedoch deutlich, dass das Ding auf alle Fälle erscheinen wird. Wir sind gespannt.

—

