Dave Evans: Deshalb spielt er AC/DC-Songs der Bon Scott-Ära

In einem Interview mit Urbana Play 104.3 sprach der ehemalige AC/DC-Sänger Dave Evans darüber, warum er auf seinen Konzerten Songs spielt, die die Band nach seinem Ausscheiden mit dessen Nachfolger Bon Scott schrieb und einsang.

Ein Akt des Respekts

„Ich spiele natürlich einige der frühen Songs, die ich mit der Band gemacht habe", sagte Dave. „Und normalerweise spiele ich ebenfalls ein paar der beliebten Bon Scott-Songs." Der Grund, warum er ausgerechnet die Songs seines Nachfolgers bei AC/DC spielt, ist simpel. „Ich habe Bon Scott getroffen. Er kam immer, um unsere Shows zu sehen. Er war ein Fan der Band, er liebte sie. Und als er der Band beitrat, pflegte er alle meine Songs zu singen. Also macht es ihm nichts aus, wenn ich ein paar seiner Songs singe. Es ist in Ordnung, einige seiner Songs zu performen, weil die AC/DC-Fans sie lieben […]. Und Brian Johnson spielt schließlich auch einige von Bon Scotts Liedern."

Dave Evans Gesangs-Karriere bei AC/DC währte nur kurz. Mit ihm nahm die Band die ersten beiden Singles ‘Can I Sit Next To You Girl’ und ‘Baby, Please Don’t Go’ auf. Im Oktober 1974, weniger als ein Jahr nach dem ersten Auftritt der Band, trennten sich beide Parteien voneinander. Mit Dave Evans’ Nachfolger Bon Scott nahmen AC/DC die ersten sechs Studioalben auf.

