Dave Grohl stürzt erneut von der Bühne

Tolle Geste: Foo Fighters-Chef Dave Grohl hat eine kalifornische Feuerwache besucht und zum Dank für die Feuerwehrleute gegrillt.

Es ist allseits be- und anerkannt, dass Dave Grohl der netteste Kerl im Rock’n’Roll ist. Wer an daran immer noch zweifelt, kann damit aufhören, denn nun hat der Foo Fighters-Boss einen neuen Beweis für diese Behauptung geliefert. Grohl hat ein Haus in Sherman Oaks, einem Stadtteil von Los Angeles, in dem zurzeit gerade Waldbrände wüten. Am Montag, den 12. November hat er nun eine Feuerwache besucht - und für die Feuerwehrleute sogar gegrillt. Wie The Pulse Of Radio berichtet, ist Dave Grohl zur Fire Station 68 in Calabasas gefahren, einem Städtchen rund 20 Autominuten westlich von Sherman Oaks. Dort brutzelte…