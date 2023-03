Dave Mustaine gibt zu, manche Töne nicht mehr zu treffen

Dave Mustaine beim Megadeth-Auftritt auf dem Stone Free Festival am 16. Juni 2018 in London

Der einstige Megadeth-Gitarrist Jeff Young hat Dave Mustaine bekanntlich kürzlich vorgeworfen, Songs aus der Frühphase der Band nicht mehr spielen und singen zu können. Hierzu hat Letzterer nun ein Teilgeständnis abgelegt (siehe Video unten) und zugegeben, dass er mit seiner Stimme in manche Tonhöhen nicht mehr vordringen kann. Allerdings sei dieser Umstand auf eine Operation am Hals und eine dabei eingesetzte Metallplatte zurückzuführen.

Dave Mustaine hat Rücken

Darauf angesprochen, was er heutzutage nicht mehr auf der Bühne kann, jedoch vor 40 Jahren konnte, antwortete Dave Mustaine: „Die einzige Sache, bei der ich irgendwelche Schwierigkeiten habe, ist wahrscheinlich, eine bestimmte Tonhöhe zu erreichen. Denn ich hatte eine OP am Hals. Dabei hat man mir wegen der Schäden an meinem Hals eine Metallplatte in meine Wirbelsäule eingepflanzt.“ Wie der Thrash-Metaller 2016 in einem anderen Interview erläuterte, müssen Megadeth deshalb live auf viele ältere Songs verzichten.

„Es ist ein Wunder angesichts allem, was passiert ist, dass der da oben mich das weiterhin machen lässt, was ich liebe. Ich will kein Opfer sein, denn ich kann Leute nicht ausstehen, die das Opfer spielen. Also werde ich jetzt hier nicht einen langen Katalog all meiner Verletzungen aufführen. Es genügt zu sagen, dass ich mich momentan großartig fühle. Und ich finde nicht wirklich, dass es irgendetwas gibt, das ich nicht machen kann. Ich werde nicht mehr aus einem Flugzeug springen wegen der Platte in meinem Nacken. Und — vielleicht habt ihr davon schon gehört — ich werde ein Opa sein. Mein Sohn [Justis — Anm.d.A.] wird Vater.

Ich erinnere mich daran, als ich herausgefunden habe, dass wir Justis bekommen. Da habe ich mit dem Fallschirmspringen aufgehört. Das mache ich also nicht mehr.“ Darüber hinaus führt Dave Mustaine noch eine Sache an, auf die er im Alter von 61 Jahren verzichtet. „Ich habe einen weiteren gebrochen Knochen vom Pferde reiten, vom Polo spielen. Weil ich weiß nicht, wie man Polo spielt. Doch auf irgendeinem dummen Grund hat mich meine Frau überzeugt, es auszuprobieren. Und dabei habe ich mir einen Knochen in meinem Rücken gebrochen. Stell dir das vor. Die Liebe lässt einen manche dummen Dinge tun.“

