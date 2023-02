Jeff Young (Ex-Megadeth) übt Kritik an Dave Mustaines Auftritten

Die beiden ehemaligen Megadeth-Musiker Dave Ellefson (Bass) und Jeff Young (Gitarre) taten sich im vergangenen Jahr zur neugegründeten Band Kings Of Thrash zusammen. Am 24. März wollen sie gemeinsam das Live-Album BEST OF THE WEST… LIVE AT THE WHISKEY A GO GO veröffentlichen. Darauf spielt die frisch geschmiedete Combo Eigeninterpretationen von Megadeth-Songs der Alben KILLING IS MY BUSINESS… AND BUSINESS IS GOOD sowie SO FAR, SO GOOD… SO WHAT!. Im Interview mit Misplacedstraws.com ließ Jeff jedoch kaum ein gutes Haar an den derzeitigen Bühnenqualitäten Dave Mustaines.

Schwach bei Stimme?

Empfehlung der Redaktion David Ellefson nimmt ersten Song mit Kings Of Thrash auf Thrash Metal Die beiden einstigen Megadeth-Mitglieder David Ellefson und Jeff Young nehmen derzeit den ersten Kings Of Thrash-Track im Studio auf. Auf die Frage, ob Dave Ellefson und Jeff Young Feedback zu ihrem aufsehenerregenden Auftritt von Dave Mustaine persönlich erhalten haben – immerhin spielten sie dessen Songs -, antwortete Jeff: „Das haben wir nicht. Es würde uns weder interessieren, noch kümmert es uns in irgendeiner Weise. Es ist eine Win-Win-Situation für uns alle, einschließlich Mustaine selbst, denn auf […] BEST OF THE WEST… LIVE AT THE WHISKEY A GO GO verdienen weder ich noch Dave Ellefson oder eines der anderen Mitglieder von Kings Of Thrash. Der einzige, der daran verdient, ist Dave Mustaine.“

Der Einwand, dass der Megadeth-Chef das Songmaterial der ersten drei Alben live weitgehend außer Acht lasse, ließ Jeff allerdings scharfe Kritik üben. „Sie (Megadeth – Anm. d. A.) spielen diese Songs nicht, weil sie diese Songs nicht spielen können; Mustaine kann sie nicht spielen, geschweige denn singen“, so der Gitarrist weiter. „Ich bin kein Idiot. Es ist nur die Wahrheit. Er kann das Zeug kaum spielen und singen. Und was sie tun, ist, jeden Abend die gleichen zehn Songs zu spielen.“

Trotz der harten Worte beteuerte Jeff, dass es kein böses Blut zwischen den beiden Parteien gebe: „Für uns geht es nicht um Bosheit oder Vergeltung; es ist eine Ode an diese Musik, an der wir alle beteiligt waren und an deren Entstehung wir mitgewirkt haben. Und es macht uns Spaß, das zu tun.“

