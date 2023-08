Dave Sabo gibt nicht Grunge die Schuld am Hair Metal-Ende

Es ist eine ewige Diskussion: Hat Grunge in den Neunzigern Hair Metal wirklich „getötet“? Skid Row Gitarrist Dave „Snake“ Sabo findet das nicht, und schließt sich damit Kollegen wie Stephen Pearcy (Ratt) und Dee Snider (Twisted Sister) an. In einem Interview mit dem Online-Magazin Metal Edge erklärt er seine Sicht auf das Thema.

Von Bon Jovi zu Pantera

Empfehlung der Redaktion Eddie Vedder und Nikki Sixx im Glam Metal-Beef Glam Metal Eddie Vedder hat in einem Interview über Mötley Crüe gelästert. Deren Bassist Nikki Six twitterte direkt schlecht über Pearl Jam. Sabo erzählt: „Ich kann mich nicht erinnern, je die Grunge-Musik oder -Bewegung dafür verantwortlich zu machen, etwas ruiniert zu haben. Ich erinnere mich daran, dass wir einen Tag mit Bon Jovi auf Tour waren, und dann plötzlich mit Pantera und Soundgarden.“

Skid Row haben laut Sabo einfach das Beste aus der Veränderung gemacht: „Wir hatten richtig Glück, diese unterschiedlichen Territorien entdecken zu dürfen dank dieser Bands, mit denen wir auf Tournee waren. Ich habe es nicht als Tod gesehen. Ich glaube nur, dass jedes Musik-Genre seinen Lauf nimmt und irgendwann neu erfunden werden muss.“

Zu viel des Guten

Empfehlung der Redaktion Wolf Hoffmann dachte, Heavy Metal sei tot Heavy Metal Accept-Mastermind Wolf Hoffmann glaubte in den Neunziger Jahren, dass die Zeit des Heavy Metal wegen des Grunge vorüber sei. Der Gitarrist meint, dass es dabei nicht auf das Genre ankommt: „Das passiert mit jedem Musikstil, der schon eine bestimmte Zeit lang existiert hat. Er erreicht die kritische Masse, und dann wird es den Hörern zu langweilig.“

Dave Sabo hat auch eine konkrete Erklärung: „Es wurden zu viele ähnlich klingende Künstler unter Vertrag genommen, und das Genre war übersättigt. Es liegt in der menschlichen Natur, etwas Neues zu wollen, wenn man schon zu viel vom anderen hat. Die Grunge-Jungs boten neue Stimmen und präsentierten sich als etwas anderes als wir, es ergab auf jeden Fall Sinn.

Grunge ist keine Ausnahme

Empfehlung der Redaktion Skid Row: Keine Reunion der klassischen Besetzung Hard Rock Die Skid Row-Urgesteine Dave "Snake" Sabo und Sebastian Bach sind weiterhin miteinander verkracht. Sabo wurde nun erneut nach einer Reunion gefragt. Sabo, der sich selbst auch als Fan einiger Grunge-Bands bezeichnet, meint, dass auch Grunge unter dem gleichen Problem leiden musste. Er sagt: „Die Wahrheit ist, dass viele großartige Bands mit der ‚Grunge-Bewegung‘ zusammengepfercht wurden. Das ist gar nicht viel anders als mit dem Hair Metal.“

„Viele coole Bands wurden zu Recht oder Unrecht in eine Schublade gesteckt. Ich glaube, das passierte vielen Bands in der Grunge-Szene genauso wie uns in unserer Szene“, so der Gitarrist.

Aufgeben ist keine Option

Empfehlung der Redaktion Stephen Pearcy glaubt nicht, dass Grunge den Glam getötet hat Glam Metal Dass Grunge den Glam Metal auf dem Gewissen hat, ist für viele ein Fakt. Ratt-Sänger Stephen Pearcy ist anderer Meinung: Der Glam ist selbst schuld. Skid Row überlebten laut Sabo nur dank ihrem Durchhaltevermögen: „Wir waren nie willens, aufzugeben. Das verdanken wir unserem Arbeitsethos und wie wir erzogen wurden. Vom ersten Tag an war das eine wichtige Einstellung der Band. Wir lieben diese Musik und sie zu spielen, also war aufzugeben keine Option für uns.“

