Dave Sherman ist im Alter von 55 Jahren verstorben

Dave Sherman, Bassist von Spirit Caravan und King Valley, und Frontmann von Earthride, Wretched, Weed Is Weed und Galactic Cross, ist tot. Im Alter von 55 Jahren ist der Musiker verstorben, wie Spirit Caravan via Facebook am Dienstag, den 06. September 2022, bestätigten. Die Todesursache wurde bislang nicht bekanntgegeben.

Shermans ehemaliger Spirit Caravan- und The Obsessed-Band-Kollege Scott „Wino" Weinrich äußerte sich ebenfalls zu seinem Tod und schrieb: „R.I.P Dave Sherman. Er war ein großartiger Mensch mit einem riesigen Herzen. Ich bin dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht und für die Musik, die wir geschaffen haben. Wir sind fassungslos und unglaublich traurig. Wir werden ihn schmerzlich vermissen."

Während eines Interviews mit Outlaws Of The Sun aus dem Jahr 2016 erklärte Sherman seine Dankbarkeit dafür, als prägender Teil der Doom Metal-Szene angesehen zu werden. „Es ist eine Ehre, von meinen Kollegen anerkannt zu werden. Aber ich habe auch eine Menge Arbeit geleistet, um so weit zu kommen“, sagte er. „Der Kampf ist nie vorbei und man muss immer weiterringen. Es wird nie langweilig, denn es gibt immer wieder neue Songs zu schreiben und neue Riffs zu erfinden. Es ist eine endlose Reise. Ich fühle keinen Druck mehr, denn, wie ein guter Wein, wird man nur mit dem Alter besser.“

