Knapp zwei Jahre nach seinem Tod: Alexi Laiho erhält einen Grabstein

Foto: Sight Of Sound. All rights reserved.

Nachdem sich Children Of Bodom-Frontmann Alexi Laiho Ende 2020 von seinem Leben verabschieden sollte, stürzte die tragische Nachricht die (Melodic Death) Metal-Welt in tiefe Trauer. Trotz Bestattungszeremonie und Totenfeier existierte bislang allerdings kein Grabstein für ihn, der als Denkmal und zur Erinnerung an den Musiker ein symbolisches Moment schaffen sollte. Anfang August 2022 jedoch wurde der eineinhalb Meter breite mal 50 Zentimeter hohe Grabstein auf dem Malmi Friedhof in Helsinki enthüllt. Dort war Laihos Asche vergangenes Jahr beigesetzt worden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andy Johansson (@aj_johansson)

Alexi Laiho sai viimein hautakiven – hauta täyttyi useista persoonallisista esineistä https://t.co/lL12JsAnbO — Ilta-Sanomat (@iltasanomat) August 20, 2022

Unvergessen

Bevor das Denkmal errichtet wurde, waren diverse Kerzen, Briefe und Andenken auf der Grabstelle von Alexi Laiho platziert worden. Der jetzige Grabstein bietet weiterhin ausreichend Platz für Mitbringsel. Fans aus aller Welt reisten und reisen nach Malmi, um dem Musiker eine letzte Ehre zu erweisen.

