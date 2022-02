David Draiman: „Ohne Pantera würde es Disturbed wahrscheinlich nicht geben“

auch interessant

David Draiman, Frontmann der Nu/Alternative Metal-Formation Disturbed, zählt zu den Musikern, die kürzlich gemeinsam mit Lou Brutus von HeartDrive Radio das 30. Jubiläum der Pantera-Kult-Platte VULGAR DISPLAY OF POWER feierten. Währenddessen betonte Draiman ausdrücklich, wie stark Panteras Werke Einfluss auf sein musikalisches Schaffen und schlussendlich die Entwicklung von Disturbed nahmen und nehmen.

„Pantera hatten, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt das Groove Metal-Ding, mit dem sie Pionierarbeit geleistet hatten, wirklich verfeinert“, berichtete er. „Sie hatten es so, so perfekt hinbekommen. Wir haben viele Songs von der Platte gecovert, Songs, die wir verehrt haben. (…) Es gab viele Momente, in denen diese Songs unterschwellig den Soundtrack unserer musikalischen Erziehung geformt haben.“

Pantera sei Dank

Empfehlung der Redaktion David Draiman (Disturbed) ist egal, ob er Leute mit Pro-Israel-Kommentaren verprellt Nu Metal Disturbed-Frontmann David Draiman kündigt seine Twitter-Rückkehr an und ist bereit, politisch weiterhin kritisch Stellung zu beziehen. „Viele Leute wissen das nicht, aber ich glaube nicht, dass es Disturbed ohne Pantera geben würde“, fuhr er fort. „Ich meine, die Band, die vor mir Disturbed war und früher Brawl hieß, hatte einen Sänger namens Erich Awalt, und er war sehr beeinflusst von der Phil Anselmo-Schule. Alles, was ich hörte, als ich zum Vorsingen für die Disturbed-Jungs ging, war viel, viel näher an Pantera der alten Schule als an den modernen Disturbed. Und ich war mir damals nicht sicher, ob ich es überhaupt richtig ergänzen konnte. Ich wusste nicht, ob meine Stimme so wild sein konnte, wie es die Musik zu verlangen schien.“

Das ließ er Phil Anselmo bei einem Treffen auch wissen, wie er erwähnte. „Ich habe zu ihm gesagt: ‚Schau mal, Alter. Du weißt es, ich weiß es: Ich habe im Lauf der Jahre so unfassbar viel von dir gelernt.‘ Er sah mich an und sagte nur: ‚Ich weiß.‘“

VULGAR DISPLAY OF POWER bei Amazon bestellen