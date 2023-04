James Hetfield und Lars Ulrich von Metallica wurden 1985 in einem Interview aufgefordert, ihre Band anderen Musikgruppen gegenüberzustellen.

Man kann es sich heutzutage kaum mehr vorstellen, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der Metallica nicht zu den größten Bands des Planeten zählten. Auch James Hetfield und Co. haben mal klein angefangen -- und aus dieser Zeit stammt ein interessantes Interview, das "Papa Het" und Lars Ulrich am Rande des "Day On The Green Festival" 1985 in Oakland gegeben haben (siehe unten). Darin werden die beiden Thrasher aufgefordert, sich mit anderen Gruppen des Genres wie Slayer oder Megadeth zu vergleichen. Ihrer Zeit voraus Hetfield war da noch recht schüchtern -- oder vielleicht musste er auch einen Kater…