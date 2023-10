David Ellefson und Jeff Young gründen neue Band

auch interessant

Die beiden ehemaligen Megadeth-Mitglieder David Ellefson und Jeff Young spielen bereits in der Live-Band Kings Of Thrash zusammen. Die beiden haben darüber hinaus bereits an eigenen Stücken gearbeitet. Selbige werden die Trash-Veteranen jedoch nicht unter dem Banner Kings Of Thrash veröffentlichen, sondern als eine andere Band. Dies plauderte Young in Interview mit Metal Express Radio aus.

Perfekte Tonlage

„Jeder sagt, dass Kings Of Thrash ein Album mit Eigenkompositionen rausbringen“, beginnt der Band-Kollege von David Ellefson seine Klarstellung. „Doch es sind nicht Kings Of Thrash. Beim Megadeth-Zeug ist Chaz [Leon — Anm.d.A.] unser Sänger. Doch beim Originalmaterial arbeiten David und ich seit mehr als einem Jahr an ein paar Liedern. Wir greifen dabei auf diesen Typen aus Brasilien zurück, der euch umhauen wird. Er klingt irgendwie nach einer Mischung aus Ronnie James Dio, Chris Cornell und Rob Halford. Dabei hat er die perfekte Tonlage, so dass er nie eine falsche Note trifft. Es ist verrückt.“

In beiden Bands sitzt im Übrigen Fred Aching am Schlagzeug. Des Weiteren wurde Jeff Young noch gefragt, wie es ist, wieder mit David Ellefson Musik zu machen. „Es ist super cool. Wir haben damals nicht wirklich die Chance bekommen, uns kennenzulernen. Denn Dave Mustaine war irgendwie der giftige Dorn in der Mitte. Seitdem haben wir wahrscheinlich zehn unterschiedliche Leben gelebt. Wir sind andere Menschen. Wir sind reifer. Und wir lernen uns in einer ganz anderen Zeit und in einem ganz anderen Raum kennen. Es ist also sowohl nostalgisch als auch brandneu.“

PEACE SELLS… BUT WHO’S BUYING? BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.