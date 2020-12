Für das zugehörige Musikvideo brauchen David Hasselhoff und das Duo Cuestack allerdings noch eure finanzielle Unterstützung.

Action-Legende und Fernseh-Star David Hasselhoff hat ernst gemacht und einen Metal-Song aufgenommen (siehe und höre unten). ‘Through The Night’ heißt das gute Stück und ist in Kollaboration mit dem Duo Cuestack entstanden. Für die Fertigstellung des zugehörigen Musikvideos haben "The Hoff" und Cuestack nun eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen. Begonnen hat die Zusammenarbeit zwischen David Hasselhoff und dem österreichischen Zwei-Mann-Projekt bereits im Jahr 2018. Zunächst nahmen die Musiker viele Demos auf, trafen und berieten sich. "Als lebenslange 'Hoff'-Fans hatte Cuestack das ultimative Ziel ein Metal-Projekt mit dem meist gesehenen Mann im Fernsehen zu erschaffen und der Welt dabei seine harte…