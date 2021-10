David Lee Roth setzt sich zur Ruhe

Der einstige Van Halen-Frontmann David Lee Roth will sich Anfang nächsten Jahres zur Ruhe setzen. So wird der 66-Jährige noch im Mandalay Bay’s House Of Blues in Las Vegas spielen — angefangen mit einem Konzert an Silvester und gefolgt von vier Shows im Januar 2022. Danach sei dann Schluss.

Ich bedauere nichts

Dies gab David Lee Roth im Interview mit dem Las Vegas Review-Journal am Freitag, den 1. Oktober an. „Ich gehe in Rente. Das ist die erste und einzige offizielle Ankündigung dazu. Da habt ihr die Neuigkeiten. Teilt sie mit der Welt. Ich werde das Statement nicht erklären. Die Erklärung ist in einem Safe. Dies sind meine letzten fünf Konzerte.“ Wenn man vor ein Publikum trete, gebe es nur eines, was man tun müsse: sein Bestes zu geben. „Das ist, was ich die letzten 50 Jahre getan habe. Ich habe alles gegeben, was ich zu geben habe. Es war ein fantastischer, großartiger Lauf. Kein Bedauern. Ich habe nichts über irgendwen zu sagen. Ich werde euch alle vermissen.“

Bei dieser Gelegenheit sprach David Lee Roth auch über den Tod seines langjährigen Band-Kollegen Eddie Van Halen. Der legendäre Gitarrist starb am 6. Oktober 2020 an Krebs. „Ich dachte ehrlich gesagt, ich würde zuerst drankommen. Ich hätte gedacht, der Marlboro-Mann hätte mich dran gekriegt. Hey Eddie, der im Rückspiegel bin wahrscheinlich bin. Und meine Ärzte, meine Betreuer haben mich dazu verdonnert, das wirklich jedes Mal anzusprechen, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich gefährde diese Zukunft. Ich bin motiviert und sehe mich veranlasst, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie kurz die Zeit ist. Und meine Zeit ist wahrscheinlich sogar noch kürzer.“

