Am Anfang war der Tod

Empfehlung der Redaktion Mayhem: Sänger Attila Csihar über den Mord an Euronymous Black Metal Der aktuelle Mayhem-Vokalist Attila Csihar, hat sich im Interview am 30. Jahrestag zu dem Mord an Mayhem-Gitarrist Euronymous geäußert. Bereits früh kam Per „Pelle“ Yngve Ohlin (1969-1991) mit dem Thema Sterben in Berührung. Als Kind soll er laut diversen Quellen eine Nahtoderfahrung (die genauen Hintergründe diesbezüglich sind ungeklärt) erlitten haben und hielt sich fortan für tot. Daraufhin gab er sich den Künstlernamen Dead. Nach einem kurzen Intermezzo bei Morbid (1986-1988) schielte er Richtung Norwegen und die vakant gewordene Stelle des Sängers bei Mayhem, welche kurz zuvor noch von Kittil Kittilsen (1987-1988) bekleidet wurde. Für seine Bewerbung als Nachfolger kreuzigte er einen Mäusekadaver und schickte diesen samt Demokassette an die Band.

Die gegenseitige Anerkennung und die Tatsache, dass Dead Morbid nicht als zukunftsträchtig erachtete, ließen den gebürtigen Schweden im Frühjahr 1988 nach Norwegen ziehen. Fortan machte er mit Mayhem gemeinsame Sache. Was zu diesem Zeitpunkt wohl noch niemand ahnte: Sänger und Band sollten die sich gerade in der Entstehung befindende norwegische Black Metal-Szene in finsterste Gefilde drängen, was nicht zuletzt auf Deads Persönlichkeit zurückzuführen ist.

Labilität als Markenzeichen

Deads Band-Kollegen – allen voran Euronymous (Gitarre) und Hellhammer (Schlagzeug) – beschrieben den Musiker als „depressiv“ und „introvertiert“. Die Lyrics von Mayhem veränderten sich durch seinen Einstieg massiv; aus Gore- und Splatter-lastigen Inhalten wurden okkulte und satanische Botschaften. Ebenso wie seine Person waren auch Deads Live-Auftritte stets vom Geist des Todes ummantelt.

Empfehlung der Redaktion Mayhem: Attila Csihar über das LIVE IN LEIPZIG-Jubiläum Black Metal Vor 32 Jahren spielten Mayhem ihr legendäres Konzert LIVE IN LEIPZIG. Zum Jubiläum taten sie es im Dezember 2022 erneut - originalgetreu und dennoch anders. So vergrub der Musiker beispielsweise Monate vor Konzerten seine Kleidung, um während Mayhem-Shows verfallene Lumpen zu tragen. In einer Tüte bewahrte er den Kadaver eines Raben auf, um vor jedem Lied „den Duft des Todes einatmen“ zu können. Auf der Bühne, darunter auch für das legendäre LIVE IN LEIPZIG (1993), schnitt sich Dead regelmäßig die Arme auf und ließ sein Blut in die vorderen Reihen der Konzertbesucher spritzen. Außerdem begannen Mayhem, bei ihren Shows echte Schweinsköpfe ins Publikum zu werfen, laut eigener Aussage, um Poser zu vertreiben. Doch das morbide Spektakel währte nicht lange – Dead spielte lediglich von 1988 bis 1991 bei Mayhem – und forderte seinen Tribut.

Auf ewig Trve Kvlt

Empfehlung der Redaktion Mayhem: Necrobutcher wollte auch Euronymous umbringen Die Geschichte der Black-Metaller Mayhem wurde von Gründungsmitglied und Bassist Necrobutcher um ein interessantes Kapitel erweitert. Am 8. April 1991 nahm sich Dead das Leben; er schnitt sich die Pulsadern auf und erschoss sich anschließend mit einer Schrotflinte. Der Musiker hinterließ einen Abschiedsbrief mit seinen berühmten letzten Worten „Entschuldigt all das Blut“. Als Euronymous die Leiche seine toten Band-Kollegen fand, fotografierte er die Szenerie. Eines der Bilder diente später als Cover für das Bootleg THE DAWN OF THE BLACK HEARTS (1995). Der Gitarrist soll weiterhin umherliegende Schädelsplitter von Dead gesammelt und daraus Anhänger für befreundete Musiker gefertigt haben und Gerüchten zu Folge auch Teile von dessen Gehirn verspeist haben.

Obwohl Dead mit Mayhem nur wenige Songs eingespielt hatte, genießen seine Aufnahmen heute Kultstatus. Er selbst gilt als einer der bedeutendsten Protagonisten des Genres. Für DE MYSTERIIS DOM SATHANAS (1994) schrieb Dead zwar fast alle Songtexte, sang aber keines der Stücke für die finale Version des Album ein; statt dessen griffen Mayhem auf Attila Csihar (Ex-Tormentor) als Sänger zurück. „Tormentor waren eine der ganz wenigen Bands, die Dead wirklich mochte“, erklärte Hellhammer damals. „Eigentlich war die Auswahl Attilas eine Art Tribut an Dead.“

