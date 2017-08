Dead Cross von texanischer Polizei verhaftet, Gründe unbekannt

Foto: Screenshot via Instagram. All rights reserved.

Die US-Hardcore-Band um Dave Lombardo (Suicidal Tendencies, ex-Slayer) und Mike Patton (Faith No More und andere) befindet sich momentan auf US-Tour. Auf dem Weg von Houston nach Austin wurden sie von der Polizei angehalten, und den beiden Band-Mitgliedern Justin Pearson (Retox, The Locust) sowie Michael Crain (Retox) wurden Handschellen angelegt, wie dieser Instagram-Post von Lombardo zeigt:

This is happening and it's not good. #jesuspolice #deadcross #criminals A post shared by Dave Lombardo (@davelombardo) on Aug 16, 2017 at 10:22am PDT

Dead Cross gaben ein Statement heraus, und dass das Ganze kein Marketing-Gag oder Fake sei: “Wir wurden angehalten und all unsere Sachen wurden durchsucht, zudem wurden wir während der Kontrolle festgehalten. Wir wurden von unseren Rechtsvertretern dazu angehalten, nichts weiter zu diesem Vorfall zu sagen. Weitere Informationen werden dann von offizieller Stelle kommen.”

Die vier Musiker durften nach dieser Überprüfung durch die Polizei weiterfahren. Wir sind gespannt, welche Gründe die texanischen US-Cowboy-Polizisten hatten, Dead Cross festzuhalten.