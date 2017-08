Wo Mike Patton draufsteht, ist auch Mike Patton drin. Insofern soll bitte keiner überrascht tun, wenn das Stimmwunder mit seinem neuesten Projekt mal wieder bedingt Verdauliches auftischt. Mit Ausnahmeschlagzeuger Dave Lombardo (unter anderem ex-Slayer, Suicidal Tendencies) hat er bereits in der Avantgarde-Metal-Formation Fantômas brilliert, nun haben sich die beiden mit Bassist Justin Pearson (The Locust, Retox) und Gitarrist Michael Crain (Retox) zusammengetan.

Das Ergebnis: Der Faith No More-Frontmann macht das, was er immer macht – er singt, schreit, faucht, keift, flüstert düster, trällert auf Italienisch; der Rest liefert das chaotische musikalische Fundament, bestehend aus Punk, Thrash und einem grenzenlosen Freiheitsgefühl. Das hat alles seine nachvollziehbaren Momente (‘Shillelagh’ und ‘Bela Lugosi’s Dead’ zum Beispiel); und allein die Song-Titel zeugen von Genialität (‘Obedience School’, ’The Future Has Been Cancelled’, ‘Gag Reflex’). Grundsätzlich beliefern Dead Cross trotzdem eher Freunde von tonaler Anarchie, wenngleich die Song-Längen von durchschnittlich unter drei Minuten immerhin ein gewisses Entgegenkommen darstellen.