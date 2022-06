Death Metal-Chor tritt bei ‘America’s Got Talent’ auf

Der Death Metal-Chor Dremeka unterbreitete sowohl der Jury als auch dem Publikum bei ‘America’s Got Talent’ augenscheinlich eine unvergessliche Darbietung. Mit eigentümlichen Interpretationen von ‘O Fortuna’ und ‘Toxic’ (dem Britney Spears-Klassiker) schockte der Chor bei der Talentshow und riss, an den Gesichtern der Zuschauenden abzulesen, jede Erwartung hinsichtlich ihres Auftritts ein.

Dremeka präsentierten eine durch und durch kollektiv gegrowlte Version von 'O Fortuna' – bis dahin schien das Interesse des Publikums noch im Schock erstarrt. Die Überleitung zum Britney-Hit in Deathgrowl-Variante konnte zumindest Jurorin Heidi Klum dann nicht mehr ertragen und buzzerte die Performenden raus. Kollegin Sofia Vergara jedoch hatte sichtlich Spaß an dem Auftritt. Bis der erste Schrecken überwunden war, konnte sich auch das restliche Publikum einfangen und die Andersartigkeit der Performance zelebrieren. So etwas ist immer schön zu sehen, denn Talent hat bekanntlich viele Gesichter.

Oder wie es Juror Simon Cowell ausdrückte: „Es war so fantastisch gruselig, dass ich bereit dafür bin, gelegentlich auf die dunkle Seite zu wechseln. Also verstehe ich es.“ Der Dremeka-Chor wurde von Cowell, Howie Mandel und Sofia Vergara in die nächste Runde gewählt, während Heidi Klum nicht zu begeistern war. Für die Neugierigen: Der Dremeka-Chor wird von Pierre-Luc Senecal geleitet und hat seinen Sitz in Montreal.

