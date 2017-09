Decapitated: Im Gefängnis wegen Kidnapping-Vorwurf

Der Polizeisprecherin von Spokane, Washington, zufollge habe sich am 1. September eine Frau gemeldet und ausgesagt, dass sie von der Band nach dem Konzert entführt worden sei. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt – jedenfalls wurde die komplette Band am Samstag in Kalifornien verhaftet und sitzt nun im Los Angeles County Jail und wartet auf die Überführung nach Spokane.

Die Polizei von Spokane ließ verlauten, dass nach der Aussage des Opfers die “Special Victims Unit” informiert worden sei, die sich darum gekümmert habe, dass Decapitated wegen “Kidnapping ersten Grades” inhaftiert wurden. Am Morgen nach dem Konzert in Santa Ana wurde die Band festgenommen.

Zwei Sichtweisen

Mittlerweile ist der Anwalt Steve Graham aktiv und versucht, die Unschuld der polnischen Band zu beweisen. Er wurde am Donnerstag von Decapitated engagiert, als die Band mitbekam, dass es eine Untersuchung läuft. Graham erklärt: “Es gibt eine zweite Sicht der Dinge dieses Vorfalls. Wir haben Zeugen, die beweisen können, dass die Klägerin aus freiem Willen zur Band kam und später völlig unversehrt den Ort wieder verlassen hat.”

Weiterhin sagt Graham, er habe der Polizei angeboten, Decapitated schnellstmöglich nach Spokane zu bringen, um die Sache zu beschleunigen. Die polnischen Death-Metaller würden bei der Untersuchung hundertprozentig kooperieren. Eine Antwort der Polizei stehe allerdings noch aus.