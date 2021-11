Der SWR3 lässt Kinder auf Musikvideos von Rammstein und Till Lindemann reagieren. Wie die Kleinen die Musik wahrnehmen, seht ihr im Video zum Beitrag.

Es gibt wahrscheinlich kaum eine Metal-Band, die mit ihrem lyrischen Inhalt so bodenlos provoziert und gleichzeitig (oder wahrscheinlich gerade deshalb) so dermaßen erfolgreich ist wie Rammstein. Bereits 2020 machte es sich der SWR3 mit dem YouTube-Kanal „Generation Alpha“ zur Aufgabe, Kinder nach ihrer Meinung zu der Band zu befragen. Seit geraumer Zeit gelten sogenannte Reaction-Videos als unangefochtener YouTube-Trend. Jetzt auch in der Rammstein-Edition. Diesmal interessiert aber nicht die Meinung scheinbarer Expertinnen oder Experten. Der SWR3 will wissen: Was halten junge, unvoreingenommene Menschen von ‘Du riechst so gut’, ‘Sonne’ und Co.? Was sind eigentlich Engel? Sollte man es einer Person mitteilen,…