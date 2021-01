Deen Castronovo steigt bei The Dead Daisies aus

Deen Castronovo beim Auftritt mit Neal Schon's Journey Through Time am 9. Februar 2018 in San Francisco

Bei The Dead Daisies dreht sich das Personalkarussell. So hat sich Drummer Deen Castronovo dazu entschlossen, die Musikgruppe zu verlassen. An seiner statt wird künftig Tommy Clufestos (der unter anderem bereits mit Ted Nugent, Alice Cooper, Rob Zombie und Black Sabbath musiziert hat) hinter der Schießbude bei dem Quartett Platz nehmen.

Eine OP steht an

Castronovo hat in seiner Begründung zum einen familiäre sowie zum anderen gesundheitliche Gründe für diesen Schritt angeführt (siege Facebook-Post unten). „Hallo alle! Wie manche von euch schon gehört haben mögen, habe ich The Dead Daisies offiziell verlassen. Meine Entscheidung zu gehen war keine leichte. Denn ich habe großen Respekt für meine ehemaligen Bandmitglieder und eine gewaltige Menge an Liebe und Wertschätzung für all die Fans, die uns unterstützt haben. Mein Entschluss wird mir unmittelbar Zeit geben, die ich mit meiner Familie verbringen kann, nachdem ich ausgiebig auf Tour war.

Außerdem werde ich eine kleine Rückenoperation vereinbaren, um sicherzustellen, dass ich in der Lage bin, wieder auf Tour zu gehen, um Musik zu spielen und zu tun, was ich liebe. Seid versichert, ich werde zurückkehren und bald wieder spielen! Ich liebe euch alle. Bleibt gesund, bleibt sicher und haltet Ausschau nach großartigen Dingen, die in der Zukunft kommen. Bleibt dran!“ HOLY GROUND, das neue Album von The Dead Daisies, ist kürzlich am 22. Januar 2021 auf die Märkte dieser Welt gekommen. Deen Castronovo hatte dafür sowie für den Vorgänger BURN IT DOWN von 2018 die Schlagzeugspuren eingespielt.

