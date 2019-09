Glenn Hughes schließt sich The Dead Daisies an

Glenn Hughes (hier bei der Einführung von Deep Purple in die Rock And Roll Hall Of Fame am 8. April 2016 in New York) ist neu bei The Dead Daisies

Bei der All Star-Classic Rock-Gruppe The Dead Daisies dreht sich mal wieder das Personalkarussell. So sind Sänger John Corabi (Mötley Crüe) und Bassist Marco Mendoza (Thin Lizzy) zunächst einmal raus. Stattdessen rutscht Glenn Hughes (Deep Purple, Black Country Communion, Black Sabbath) in die Band, der – ganz Multitalent – fortan beide Positionen übernimmt und ausfüllt.

In einem Statement auf der Website von The Dead Daisies heißt es diesbezüglich: „The Dead Daisies sind ein musikalisches Kollektiv, dessen Mitglieder durch eine gemeinsame Live für großartige Rock-Musik zusammenkommen. Wir sind ein lebendiger, atmender, musikalischer Organismus mit dem Kredo ‚Rock ist in der Tat am Leben und es geht ihm gut!‘. Seit der Gründung der Band war es die Idee, dass die Bandmitglieder ihre eigenen Ideen mit einbringen, aber auch die Flexibilität haben, kommen und gehen zu können, wenn sie an deren Projekten arbeiten.

„You can go your own way“

Sowohl John als auch Marco sind ein Teil der musikalischen Familie von The Dead Daisies – und werden es immer sein. Aber an diesem Zeitpunkt haben sie sich dazu entschieden, etwas an ihren eigenen Solo-Projekten zu arbeiten. David [Lowy – Gitarrist], Doug [Aldritch – Lead-Gitarrist], Deen [Castronovo – Schlagzeuger] und Glenn werden später in diesem Jahr zurück ins Studio gehen, um das Album fertigzustellen. Sie freuen sich darauf, euch auf Tour in 2020 zu sehen.“

Apropos zurück ins Studio: Das derzeitige Quartett hat kürzlich bereits neue Musik aufgenommen. Und zwar die Single ‘Righteous Days’, die soeben erschienen ist, und die ihr euch unten anhören könnt. Seit der Gründung der Band haben schon diverse namhafte Musiker bei den Rockern gespielt, darunter Gitarrist Richard Fortus, Drummer Frank Ferrer und Keyboarder Dizzy Reed (beide Guns N’ Roses), Alex Carapetis (Wolfmother/Nine Inch Nails), John Tempesta (The Cult) und Jon Stevens (INXS/Noiseworks).

