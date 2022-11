Deep Purple: Ian Gillan trauert um seine Frau Bron

Ian Gillan trägt in diesen Tagen schwarz. Denn der Frontmann der britischen Classic-Rocker Deep Purple hat seine Frau verloren, wie in dieser Online-Todesanzeige zu lesen ist. Bron Gillan segnete allerdings bereits am 19. November 2022 das Zeitliche — Berichten zufolge nach langer Krankheit. An was genau Bron laborierte, ist nicht bekannt. Sie wurde 67 Jahre alt und schlief offenbar friedlich in ihrem Zuhause ein.

OP am offenen Herzen

Bron und Ian Gillan gaben sich 1984 das Ja-Wort. Seitdem hatte das Paar zwei Mal ihr Ehegelöbnis erneuert. Darüber hinaus widmete Ian Gillan, der von 1982 bis 1984 bei Black Sabbath am Mikro stand, seiner Frau den Song ‘Keep It Warm’ vom 1983er-Album BORN AGAIN. Ein weiteres Stück, das sich um Bron dreht, ist ‘Don’t Hold Me Back’ von seiner Soloplatte TOOLBOX (1991). „Da geht es um meine Gemahlin und ihre Herzoperation. Zu der Zeit war sie im Krankenhaus. Das verrät die Textzeile ‚Breaking Into Your Open Heart‘. Es ist ein pures Liebeslied. Und so einen Song hätte ich auf einer Deep Purple-Scheibe zu dieser Zeit nicht machen können. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, meine persönliche Leidenschaft so sehr in einen Deep Purple-Song zu packen.“

Das Pärchen hat mit Grace Gillan eine Tochter, die ihren Eltern wiederum mit Rowan einen Enkel schenkte. Grace singt nebenbei bemerkt in der Musikgruppe Papa LeGal. Ian Gillan sang von 1969 bis zur Bandauflösung 1976 bei Deep Purple, führte hernach seine eigene Band an und stieg bei Black Sabbath ein. Dort stieg er 1984 jedoch wieder aus, weil sich die Reunion von Deep Purple anbahnte. Aufgrund von Spannungen mit Gitarrist Richie Blackmore flog er 1989 aus der Band. Zum 25. Bandjubiläum 1993 kehrte Gillan zurück und ging nie wieder fort.

