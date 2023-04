Deep Purple schreiben mit Simon McBride an neuem Album

In This Moment überraschen mit neuem Material in Form des Songs ‘I Would Die For You’. Das Stück ist Teil des Soundtracks von ‘John Wick 4’.

Am Donnerstag, den 23. März feierte der vierte Teil der Erfolgsreihe John Wick die Premiere. Überraschend dazu kam die Ankündigung der amerikanischen Metalcore-Band In This Moment: Die Gruppe um Sängerin und Frontfrau Maria Brink ist mit einem neuen Song im Soundtrack des Streifens vertreten. Zuletzt durften sich In This Moment-Fans über die Ankündigung der EP BLOOD 1983 freuen, die im Oktober letzten Jahres erschien. Das Jubiläumswerk beinhaltet vier neu aufgelegte Tracks des 2012 erschienenen BLOOD-Albums. Darunter sind auch der größte Hit der Band ‘Whore’, und der neue Titel ‘1983’. Dieser stellte das erste neue Output der Kalifornier seit ihrem siebten…