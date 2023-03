Def Leppard: PYROMANIA-History

Def Leppard live in Rochester, New York.

Ist Def Leppards 1980er-Debüt ON THROUGH THE NIGHT nicht sonderlich viel mehr als ein veritabler Achtungserfolg, der die Band zunächst noch im NWOBHM-Dunstkreis verortet, stellen ein Wechsel zur Künstler-Management-Firma Leber-Krebs und dem mit AC/DC assoziierten Peter Mensch als neuem geschäftlichen Repräsentanten sowie auf künstlerischer Seite die erste Kollaboration mit Hit-Produzent „Mutt“ Lange die Weichen für PYROMANIA. Mag Def Leppards Zweitling HIGH ‘N‘ DRY primär noch stark von Langes vorangegangener Klangregiearbeit mit AC/DC (sowohl auf HIGHWAY TO HELL als auch dem Millionen-Seller BACK IN BLACK) geprägt sein, gesellt sich für PYROMANIA auch noch der Einfluss eines anderen, inzwischen von Lange betreuten Erfolgsalbums dazu: Foreigners 1981er-Pop Rock-Paradeplatte namens 4 (1981).

Saite für Saite

Langes Vision einer perfektionistischen Pop Metal-Produktion sieht nämlich eher penibelste Klang-Puzzlearbeit und notengenaues Stückwerk vor. Auf der Grundlage von Rick Savages Pilot-Bassspur sowie eines taktgebenden Drumcomputers werden sukzessive Gitarren, Lead-Gesang und die nicht unwesentlichen Chöre zuweilen Note für Note und Silbe für Silbe eingespielt. „Manchmal fungierte ich als menschlicher Kapodaster, der die Saiten für Pete Willis oder Steve Clark runterdrückte“, blickt Tontechniker Craig Thomson lachend auf seine ungewöhnliche Erfahrung mit der Band in den Park Gate Studios, dem zweiten Aufnahmeort neben den Battery Studios als Londoner Hauptquartier, zurück. „Manchmal haben wir auch Saite für Saite abgenommen und diese später zusammengemixt“, referiert Thompson über die Frankenstein-Methoden, die nach mehreren Wochen in einer einzigen fertigen Gitarrenspur resultieren würden.

