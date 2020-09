HOLY MOLY!, das dritte Album von Blues Pills, ist stärker denn je Zeugnis einer Band – und einer Sängerin, die weiß, was sie will.

Das komplette Interview mit Sängerin Elin Larsson von Blues Pills findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Septemberausgabe. *** Bleib du Zuhause, wir kommen zu dir! Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung *** Ein Opener wie ‘Proud Woman’ wiederum besinnt sich musikalisch wie inhaltlich ganz anderer Stärken. "Man kann Aretha Franklin und Tina Turner als Inspiration dafür…