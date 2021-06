Deicide: Hart am neuen Album

Das aktuelle Deicide-Album OVERTURES OF BLASPHEMY ist tatsächlich auch schon drei Jahre alt. Es wird also langsam Zeit für neuen Todesstoff aus dem Hause Benton & Co. . Gitarrist Chris Cannella gab in einem aktuellen Interview Infos zum Stand der Dinge bei den Florida-Death Metal-Veteranen. „Vor einem Jahr bin ich von Arizona nach Florida gezogen, und wir hatten schon vorher jede Menge Musik geschrieben.

Seit ich hier bin, sind wir quasi durchgestartet, da ich bei jeder Probe dabei sein konnte. Wir konnten also fokussiert an Songs arbeiten. Man wird auf den Aufnahmen definitiv den neuen Vibe innerhalb der Band hören. Unsere Kameradschaft hat sich gestärkt. Wir vier in einem Raum haben einfach nur eine großartige Zeit miteinander“, so der Deicide-Gitarrist.

„Wir sitzen sehr gerne zusammen und machen gemeinsam neue Musik. Es wird hart, aggressiv… Viel Gitarrenarbeit, jede Menge cooles Drumming, und Glens Sachen am Bass und Gesang… Das ist aufregend und ich könnte nicht glücklicher sein.“ Für Ende Sommer 2021 ist eine Deicide-US-Tournee geplant. Support sollen Kataklysm, Internal Bleeding und Begat The Nephilim sein.

Cannella kam 2019 zu Deicide und ersetzte Mark English, der seinerseits 2016 als Nachfolger von Jack Owen die Schleudersitzposition als Gitarrist bei der Band eingenommen hatte.