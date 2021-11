Deine Stimme auf dem nächsten Evergrey-Album

auch interessant

Die schwedischen Prog-Metaller Evergrey wollen eure Stimmen! Für ihr nächstes Studioalbum ist eine schöne Aktion geplant, durch die Fans selbst Teil der neuen Platte werden können.

Empfehlung der Redaktion Amorphis kündigen neues Album HALO an Progressive Metal Die finnischen progressive Metaller Amorphis veröffentlichen am 11. Februar 2022 ihr 14. Studioalbum HALO über Atomic Fire. Der Song ‘Save Us’ soll eine Passage enthalten, in der Fan-Stimmen als Chorgesang zum Tragen kommen. Dabei ist kein außergewöhnliches Gesangstalent vonnöten, der Leitspruch des Titels („save us“) soll schlichtweg energisch in einer Aufzeichnung ausgerufen werden. Online stellt die Band das Snippet als Dropbox-Download zur Verfügung. Teilnehmende der Aktion sollen dann ihre Stimmen zum Sound aufnehmen und die Datei anschließend einsenden. Bis zum 26. November 2021 ist Zeit dafür. Die Namen der ausgewählten Personen werden außerdem im Booklet des Albums verewigt.

In einer Videobotschaft erklären Evergrey persönlich, was es mit der Aktion auf sich hat. Die Beitragsbeschreibung enthält konkrete Instruktionen zur Vorgehensweise (unten zu Deutsch).

Wie gehe ich vor?

„Möchtest du auf unserem nächsten Album zu hören sein?

Lade diesen Clip herunter. Hör ihn dir ein paar Mal an, damit du den Rhythmus verinnerlichst. Nimm dein iPhone oder Android in die Hand und öffne die Diktierfunktion. Spiel die heruntergeladene Datei auf einem Computer (oder dem Handy eines Freundes) über deine Kopfhörer ab und nimm dich gleichzeitig auf deinem Handy auf, indem du es leicht vom Mund fernhältst. Wenn du mit der Aufnahme zufrieden bist, benenne die Datei vorzugsweise in deinen vollständigen Namen und sende sie an management@evergrey.net Bist du nicht in der Lage, die Datei umzubenennen, dann erwähne deinen Namen in der E-Mail. Wenn du dich von einem Freund oder einer Freundin während deiner Aufnahme filmen lässt (in einer separaten Datei), schicke auch diese gerne ein. Wir werden den Clip auf unseren Sozialen Medien teilen – entweder einzeln oder in einem Sammelformat. Mit der Einsendung deiner Tonaufnahme und/oder deines Videos erklärst du dich außerdem damit einverstanden, Evergrey und deren Plattenfirmen alle Rechte an deinen Aufnahmen einzuräumen.

Die Lyrics lauten: „Hey, save us…” Und wiederholen.

Kümmert euch nicht darum, was Tom in dem Video sagt – die Deadline ist der 26. November!“