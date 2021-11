Nikki Sixx von Mötley Crüe verrät, dass er und seine Frau planen, 2022 ein Kinderbuch zu veröffentlichen, an dem sie momentan arbeiten.

Mötley Crüe-Basser Nikki Sixx, der im Oktober 2021 sein Buch ‘The First 21: How I Became Nikki Sixx’ veröffentlichte, arbeitet inzwischen an einem weiteren Werk mit seiner Frau. The Aquarian Weekly erzählt der Musiker, dass es sich in dem Kinderbuch um „ein kleines Mädchen handelt, das in ihrer Fantasie durch verschiedene Länder reist“. Auf ihrer Reise durch Afrika, Japan oder Amerika lernt sie unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Traditionen kennen. „Diese Idee finden wir großartig. Nächstes Jahr wird das Buch herauskommen.“ In einem separaten Gespräch mit Radio Bob enthüllt Sixx weitere Informationen über das Kinderbuch. Es sei in erster Linie „für…