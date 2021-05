Der METAL HAMMER Podcast – Folge 13

Der Zeitgeist spukt, die Wilde 13 wildert, und die Glorreichen 7 feiern Helloween – in der 13. Episode des METAL HAMMER überschlagen sich die Ereignisse!

Das pandemische Podcast-Duo Zahn/Kessler arbeitet sich an der Aufgabe ab, zur Feier des Tages 13 Metal-Alben mit einer Dreizehn im Titel zu finden. Ob das klappt, wenn es schon zur Herausforderung wird, weiter als bis Zehn zu zählen?

Mystisch wird es bei der Betrachtung der Releases der Woche: Der Zeitgeist geht um bei den neuen Alben von Caliban, The Very End, Myles Kennedy, Dordeduh, Scar Of The Sun, Jess And The Ancient Ones und Debauchery. Neu+++neu+++neu+++neu: Passend zum METAL HAMMER Podcast liefern wir euch ab sofort eine liebevoll handgestrickte Spotify-Playlist.

Freude und Leid liegen nah beieinander in diesem Internet: Während die Kombination aus Metal und Lego für grenzenlosen Spaß sorgt, ziehen Sabaton und Accept mit ihren jüngsten wenig fan-freundlichen Aktionen den Ärger auf sich.

Kai Hansen zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Doch das Beste kommt zum Schluss: Helloween sind wieder da, in voller Mannschaftsstärke! METAL HAMMER zelebriert das Reunion-Album des Jahres in der ausführlichen aktuellen Titelgeschichte. Einen Teil daraus bekommt ihr hier zu hören: Autorin Katrin Riedl taucht mit Rückkehrer Kai Hansen tief ein in die Geschichte aus Trennung, Versöhnung und des magischen neuen Albums HELLOWEEN.

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

Die nächste Folge erscheint am 28.05.2021. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

***