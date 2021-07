Der METAL HAMMER Podcast – Folge 17

Verloren in Zeit und Raum? Kessler und Zahn wissen im METAL HAMMER Podcast nicht mehr so recht, wann und wo sie sind… Kein Wunder, bei diesem Auf und Ab der Gefühle:

Juhu! Metallica bringen ein Re-release des schwarzen Albums heraus! METAL HAMMER feiert das 30. Jubiläum mit einer ausführlichen Titelgeschichte und einem exklusiven Tribute-Sampler zum METALLICA-Album – während die Band selbst beziehungsweise ihr Label 53 Künstler und Künstlerinnen aus Rock und Pop für eine eigene Cover-Scheibe heranholt. Welche von beiden CDs mehr rockt? Entscheidet selbst – und legt euch ein bisschen ins Zeug, um ‘Enter Sandman’ auf Platz 1 der Single-Charts zu hieven!

Danach könnt ihr die Scheibe ja im Zweifelsfall wieder verticken – nämlich auf der Metalbörse, die aus der Asche des Kellerbrandes emporgestiegen ist. Gleichzeitig kämpft der Berliner Nuke-Club um seine Existenz. Licht und Schatten…

Die Vorfreude auf den Spätsommer kocht wieder hoch: Das Bullhead City Festival in Wacken nimmt Form an. Ab sofort wollen wir euch in einer neuen Rubrik in jeder Episode des METAL HAMMER Podcast mit neuesten Insider-Infos zum vielleicht einzigen und größten Open Air des Metal-Sommers versorgen. Remember where you heard it first!

Powerwolf zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Im zweiten Teil des Talks mit Powerwolf tauchen wir tiefer in das neue Album CALL OF THE WILD ein: Welchen Hintergrund haben Songs wie ‘Varcolac’, das gesellschafts- und religionskritische (ja, wir sprechen immer noch von Powerwolf!) ‘Glaubenskraft’ und das womöglich grammatikalisch unsaubere ‘Reverent Of Rats’? Falk Maria Schlegel und Matthew Greywolf klären auf!

Diese neuen Metal-Alben nimmt sich das Podcast-Duo zur Brust: Kambrium SYNTHETIC ERA, Laurenne/Louhimo THE RECKONING, Mayhem ATAVISTIC BLACK DISORDER/KOMMANDO, Night Crowned HÄDANFÄRD, Powerwolf CALL OF THE WILD, Space Chaser GIVE US LIFE, Times Of Grace SONGS OF LOSS AND SEPARATION.

