„Meine Stimme hat sich verändert“, gesteht Bruce Dickinson im Interview ein – aber nicht so, wie ihr denkt. Begleitend zur großen Titelgeschichte der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe feiern wir den Release des neuen Iron Maiden-Albums SENJUTSU mit einer ganz speziellen METAL HAMMER Podcast-Episode!

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: SENJUTSU Reviews + Verlosung Heavy Metal, Progressive Metal Lest hier vier Rezensionen aus der METAL HAMMER-Redaktion über das neue Iron Maiden-Album SENJUTSU. Es gibt Lob, aber auch Tadel. Das neue Iron Maiden-Album steht diesmal im Fokus und wird in der wahrscheinlich längsten gesprochenen Plattenkritik aller Zeiten Song für Song vorgestellt. Es hagelt Lob und Kritik, Lieblingssongs und harte Brocken, Begeisterung und Enttäuschung. Und weil wir nicht so sind, lassen wir auch Sänger Bruce Dickinson ein paar Worte dazu sagen.

Diese neuen Metal-Alben nimmt sich das Podcast-Duo Zahn/Kessler außerdem zur Kritikerbrust. Apophis EXCESS, Bokassa MOLOTOV ROCKTAIL, Carnifex GRAVESIDE CONFESSIONS, The Night Flight Orchestra AEROMANTIC II, The Picturebooks THE MAJOR MINOR COLLECTIVE, Portrait AT ONE WITH NONE.

Hörproben der neu erschienen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer Spotify-Playlist „Metal Hammer Podcast – remember where you heard it first.“

Die nächste Folge erscheint am 17.09.2021. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

