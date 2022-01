Am 08.05.2020 haben In Extremo KOMPASS ZUR SONNE, den Albumnachfolger zu QUID PRO QUO, veröffentlicht. Dazugehörige Tour-Termine finden 2022 statt.

Wie bei allen bereits verlegten Konzerten gilt auch hier: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Stattfinden wird das Ganze im Rahmen des aktuellen Studioalbums KOMPASS ZUR SONNE, der Nachfolger zur 2016 erschienenen Platte QUID PRO QUO. In Extremo distanzieren sich zusammen mit ihrem Management und dem Tournee- und örtlichen Veranstalter von den "Aussagen und der Haltung" des Betreibers der Docks Konzerthalle in Hamburg. Schon kurz nach der ersten Schließung vor über einem Jahr, hatte die Docks-Geschäftsführung Hamburgs größten Club zur Litfaßsäule rechter Verschwörungsideologien gemacht und als Meinungsvielfalt verkleidet. Deswegen wird aus tiefster Überzeugung…