Seine Begeisterung für klassische Horrorfilme erweckte die EP PORTALS zum Leben – und zieht Kirk Hammett nach Deutschland.

METAL HAMMER: Eine interessante Rückkopplung ergibt sich bei 'The Jinn': Durch das Cello fühlt man sich sofort an Apocalyptica erinnert – die sich wiederum auf Metallica und dich berufen, sodass sich hier ein Kreis schließt. Kam dir dieser Gedanke während der Aufnahme? Kirk Hammett: Das verstehe ich total. Und ich ziehe meinen Hut vor Apocalyptica. Denn…