Jetzt hören: Der METAL HAMMER Podcast über Till Lindemann und David Garrett, die armen Kiss und Vorwürfe gegen Sodom, mit Stargast Hansi Kürsch von Blind Guardian.

METAL HAMMER gibt es jetzt endlich auch zum Hören: Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch ab sofort alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt: Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten "Zacke" Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler. Heute, am 11.12.2020, geht die zweite Folge des METAL HAMMER Podcast online. Perfekt passend begrüßen wir Blind Guardian-Sänger Hansi Kürsch als Talk-Gast, denn ebenfalls heute erscheint der umfangreiche Jubiläums-Rerelease des Blind Guardian-Albums IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE.…