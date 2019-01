Im Februar erscheint das nächste Deserted Fear-Album DROWNED BY HUMANITY. Findet hier exklusiv das Video zum neuen Song 'Welcome To Reality'.

Die jüngste Hoffnung im Death Metal oder gar die Verkörperung des Next Generation Death Metal: derartige Bezeichnungen gab es für die drei Jungs aus Thüringen in den letzten Jahren zuhauf. In nicht mal einer Dekade Band-Geschichte sind Deserted Fear mit rasanter Geschwindigkeit dem Death Metal-Underground entwachsen. Heute lehren sie ihren internationalen Kollegen das Fürchten! Nicht nur, dass die Band mit ihrem letzten Werk DEAD SHORES RISING (Review hier) in die Top 50 der deutschen Album-Charts geschossen ist, die Band hat sich durch eine stetige und übermächtige Live-Präsenz im In- und Ausland, auf zahllosen Festivals und mit einer beeindruckenden Latte an…