Deshalb brauchen Obituary so lange für ihre Alben

Keine Eile für Obituary

In einem Interview mit Sense Music Media sprach der Frontmann von Obituary, John Tardy, darüber, warum es manchmal mehrere Jahre dauert, bis er und seine Band-Kollegen neue Musik veröffentlichen.

„Es ist cool, wenn man Zeit hat, seine Songs zu Schreiben. Wenn man eine Weile mit ihnen herumspielen kann, nur um sie dann auf die Seite zu legen“, erklärte der Sänger. „Es ist wirklich am besten, einen Song anzufangen, etwas Kreatives zusammenzustellen und es dann einen Monat lang nicht mehr zu hören. Wenn man zurückkommt, kommen einem die Ideen ganz frisch in den Kopf.“

Er fuhr fort: „Wenn man viel Zeit hat, so wie wir es während der Pandemie hatten, kann man den Songs wirklich Zeit geben, sie wachsen zu lassen. Sie zu fühlen und hier und da ein paar Elemente hinzuzufügen. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit einem Song in Eile zu sein. Selbst wenn die Grundidee gut ist – wenn man es später hört, denkt man vielleicht, ‚Verdammt, ich wünschte, ich hätte es anders gemacht.‘ Je mehr Zeit man den Songs lässt, um zu reifen und man mit ihnen experimentiert, desto weniger solcher Gedanken hat man im Nachhinein. Natürlich wird man sie immer haben, aber man sollte sich selbst diese Zeit geben.“

Tardy fügte hinzu, dass er und seine Obituary-Band-Kollegen deshalb immer einige Jahre zwischen den Alben verstreichen lassen. „Wir waren einfach nie die Band, die jedes Jahr Alben veröffentlicht“, erklärte er. „Außer vielleicht während SLOWLY WE ROT und CAUSE OF DEATH. Aber abgesehen davon haben wir kein Problem, uns zurückzulehnen. Und die Leute kaufen sowieso nicht mehr so oft Alben, also muss man wirklich das Beste daraus machen!“

