DevilDriver: Exklusive Lyricvideopremiere von ‚Copperhead Road‘

DevilDriver waren schon immer Gegen-den-Strom-Schwimmer. Die kalifornische Groove-Maschine ist nun schon seit gut zwei Dekaden und mit Alben wie dem wegweisenden THE FURY OF OUR MAKER’S HAND (2005), dem ultrabrutalen BEAST (2011) und dem Karrierehöhepunkt TRUST NO ONE (2016) unterwegs und hat sich zu einer der beständigsten Bands im Modern Metal hochgearbeitet.

Frontmann Dez Fafara (Coal Chamber) und seine Gang liefern mit OUTLAWS ‚TIL THE END, VOL. 1 (VÖ: 06.07.2018) eine monströse Ansammlung von heftigen Metal-Neuauflagen ihrer liebsten Outlaw-Country-Songs ab. „Rock’n’Roll ist aus Blues und Outlaw Country entstanden. Sie waren seine Vorläufer…und in meinem Kopf liefen sie schon immer in der Heavy-Version ab“, erklärt Dez.

Das wirklich einzigartige Projekt hat eine beeindruckende Sammlung an Gastauftritten zu bieten: Wednesday 13, Brock Lindow (36 Crazyfists), Burton C. Bell (Fear Factory), Lee Ving (Fear), Randy Blythe und Mark Morton (Lamb Of God) sowie kein Geringerer als Johnny Cashs Sohn, John Cash Junior.

„Ich fand diese Story schon immer klasse“, so Dez zu diesem Song: „Nachts bei Mondschein vor den Cops zu flüchten. Und dass Brock bei dem Song mitgemacht hat, ist natürlich perfekt. Ich bin so stolz, dass er dabei ist!“

Seht hier exklusiv die Lyricvideopremiere von ‚Copperhead Road‘: