Devildriver trennen sich von Diego „Ashes“ Ibarra

2022, ein Jahr, nachdem der langjährige Gitarrist Neal Tiemann der Gruppe bereits den Rücken zugekehrt hatte, steigt nun das nächste Mitglied bei Devildriver aus. Diesmal handelt es sich um den seit 2015 unterstützenden Basser Diego „Ashes“ Ibarra, mit dem die Band ihre letzten drei Alben erfolgreich an den Start gebracht hat.

Empfehlung der Redaktion Devildriver trennen sich von Gitarrist Neal Tiemann Thrash Metal Gitarrist Neal Tiemann spielt nicht mehr bei Devildriver. Warum der bärtige und langhaarige Musiker ausgestiegen ist, hat die Band nicht verraten. Ibarra kam Ende 2015/Anfang 2016 zu Devildriver – als Ersatz für den ehemaligen Bury Your Dead-Gitarristen Chris Towning, der auf dem 2013 erschienen Werk WINTER KILLS der von Dez Fafara angeführten Band mitgewirkt hatte. Am Freitag, den 15. Juli 2022, richtete Ibarra via Facebook folgendes Statement an die Öffentlichkeit: „Hey Leute, ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich mich offiziell von Devildriver getrennt habe. Es war mir eine Ehre, mit einigen der talentiertesten Musiker meiner bisherigen Karriere zusammenzuarbeiten. Ich wünsche Devildriver das Beste und freue mich auf die Zukunft und neue musikalische Kapitel.“

Die Band selbst hat sich bislang noch nicht zu Ibarras Ausstieg geäußert. Wir wünschen dem Musiker allerdings viel Erfolg für seine weiteren Vorhaben. Was Devildriver angelangt, wird die Fortsetzung des 2020 erschienen ersten Teils des Doppelalbums DEALING WITH DEMONS erwartet. Hoffentlich in bis dahin gefestigter Konstellation…

