Devildriver trennen sich von Gitarrist Neal Tiemann

auch interessant

Die kalifornischen Groove-Metaller Devildriver haben sich von ihrem Gitarrist Neal Tiemann getrennt. Letzterer spielte zuvor bei Burn Halo und kam vor sechs Jahren als Ersatz für Jeff Kendrick in die Formation, der die Band 2014 verlassen hatte. Über die Gründe für den Split sowie darüber, wer Tiemanns Nachfolger werden soll, haben Bandboss Dez Fafara und Co. bislang keine Angaben gemacht.

Die Frage nach dem Warum

„Es begibt sich nun zu dieser Zeit, dass wir die Trennung von Neal Tiemann verkünden“, schrieb Devildriver-Gründer Dez Fafara in den Sozialen Medien (siehe unten). „Neal sprang zu einer Zeit ein, als wir ihn am meisten brauchten. Wir danken ihm für seine Anstrengungen bei den Tourneen und beim Songwriting für Devildriver. Es war mir eine Ehre, mit ihm zusammengespielt zu haben. Adios, Amigo. Viel Glück bei dem, was auch immer du tun magst.“

2016, ein Jahr nach dem Einstieg von Neal Tiemann bei Devildriver, sagte Dez Fafara über den Neuzugang: „Er hat im Grunde ein Mitglied ersetzt, das viele Probleme mit anderen Band-Mitgliedern hatte, weil es nicht zu den Songs beitrug. Der Unterschied ist, dass Neal mit zwölf Liedern zu uns stieß. In der Regel holst du ein neues Mitglied dazu und lässt es erst einmal für eineinhalb Jahre aussetzen. Doch hier war es nicht so. Wir lassen jeden reinkommen mit dem, was er hat. Und ‘Daybreak’, der erste Song, den wir [vom 2016er-Album TRUST NO NONE — Anm.d.A.] veröffentlicht haben, stammte von Neal. Viele Leute wissen nicht, dass ich mit ihm eineinhalb Jahre an einem Nebenprojekt gearbeitet habe, bevor er zu uns stieß. Ich wollte also schon etwas mit ihm machen, und dann ergab sich die Möglichkeit für ihn bei Devildriver.“

TRUST NO ONE JETZT BEI AMAZON HOLEN!