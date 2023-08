Kiss-Legende Gene Simmons musste Rush-Bassist Geddy Lee Mitte der Siebziger mal ein wenig Starthilfe in Sachen Musiktheorie geben.

Geddy Lee von Rush gilt als legendärer Bassist. Doch offenbar fehlten dem mittlerweile 69-Jährigen am Anfang seiner Karriere noch ein wenig die musikalischen Grundlagen. Dies ließ zumindest Kiss-Ikone Gene Simmons in einem Interview mit Ultimate Guitar durchscheinen. Demnach hat der Schminke-Rocker dem Prog-Rocker bei einer gemeinsamen nächtlichen Jam-Session eine kleine musikalische Nachhilfestunde gegeben. "Kiss haben Rush auf ihre erste Tour mitgenommen", erinnert sich Gene Simmons. "Sie haben uns supportet, weil wir mochten, was sie gemacht haben. Das war in ihrer ‘Working Man’-Phase [vom bandbetitelten Debütalbum von 1974 -- Anm.d.A.], als sie wie die kanadischen Led Zeppelin klangen. Ich bevorzuge das…