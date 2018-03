Im Januar hatte Devin Townsend schon verlauten lassen, sein Devin Townsend Project auf Eis zu legen und sich mit vier anderen Alben zu beschäftigen, die er bereits seit Längerem umsetzen will:

Hey guys, Devin here. So after 8 years of touring with DTP, I've decided to take a break from this band and focus on…

Wir sind natürlich alle gespannt, was das alles für Projekte sein werden und wie sie wohl klingen. Jetzt twitterte Devin, dass er ins Studio gehe und mit Aufnahmen beginnen wolle:

Weiterhin schreibt Townsend, dass er etwa hundert Songs in allen möglichen Varianten und Stilen habe und vorhat, so viele davon wie möglich aufzunehmen, bis das Budget alle ist:

I have about 100 songs in different forms and styles. I’m just going to finish as much of it as budget allows and see what goes where. It’s been a change period, similar to between SYL and KI I’d say. I’m hiring people as needed for whatever the song calls for.

