Diablo Immortal: Diese Inhalte sind kostenpflichtig

Mit ‘World Of Warcraft - Dragonflight’ kündigt Blizzard Entertainment die inzwischen neunte Erweiterung seines MMORPGs an. Diese Inhalte erwarten euch!

Mit einem Cinematic-Trailer kündigte Blizzard nun endlich das kommende ‘World Of Warcraft’-Addon ‘Dragonflight’ an. Wie der Name bereits vermuten lässt, verschlägt es euch damit in die Heimat der feuerspeienden Bestien: Die Dracheninseln. Hier gibt es insgesamt vier neue Gebiete zu erkunden: Die Küste des Erwachens, die Ebenen von Ohn’ahra, das Azurblaue Gebirge und Thaldraszus. Außerdem kommt die Klasse des Rufers neu hinzu. Dieser lässt sich nur in Kombination mit dem ebenfalls neuen Volk „Dracthyr“ spielen und kann sich wahlweise auf Fernkampf oder auf eine unterstützende Funktion mit Heilerfähigkeiten spezialisieren. Neben kleineren Veränderungen wie bei HUD und Berufs- und Talentsystem sowie…