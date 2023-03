Di’Anno bekam finanzielle Unterstützung von Iron Maiden

Die Wehwehchen werden nun mal auch im Alter nicht weniger. Davon bleibt auch ein ehemaliger Iron Maiden-Sänger nicht verschont. Paul Di’Anno musste sich letzten September einer großen Knieoperation in Kroatien unterziehen, bevor es für ihn dieses Jahr wieder auf Tour gehen soll.

Nach mehreren Eingriffen, Krankenhausaufenthalten, Flügen und Nachbehandlungen ging dem Künstler allerdings das Geld zur Bezahlung jener aus. Seine Ex-Band half aus und griff Di'Anno mit den nötigen finanziellen Mitteln unter die Arme, wie er nun in einem Interview bestätigte.

Paul Di’Anno hatte nur noch 45 Minuten zu leben

„Am Ende unterstützten sie mich, weil ich kein Geld mehr hatte. Es war wirklich teuer. Als ich krank wurde, musste ich zunächst in Argentinien behandelt werden, was mich schon viel Geld gekostet hatte. Ich musste in einem medizinischen Privatflugzeug transportiert werden und sowas. Als ich dann in England ankam, hatte ich nur noch 45 Minuten zu leben, weil ich eine Sepsis hatte. Also wurde ich mit Antibiotika vollgepumpt. Ich musste acht Monate im Krankenhaus verbringen. Bei den letzten Nachbehandlungen war es echt cool, die Band zu haben, sie haben mir die letzten Monate davon bezahlt. Dafür werde ich immer dankbar sein.“

Ganz alleine mussten er und Iron Maiden die Kosten seiner gesundheitlichen Versorgung allerdings nicht tragen. Fans hatten bereits in einer Crowdfunding-Kampagne über 11.000 Dollar für Paul Di'Annos Krankenhausmarathon gesammelt. Und auch neue Songs, die der Musiker zusammen mit der Band Warhorse in Split in Kroatien aufnahm, sollten zur Finanzierung seiner Operationen dienen.

Paul Di’Anno, der Iron Maiden von 1977 bis 1981 am Gesang verstärkte und auf den Anfangsklassikern der Band IRON MAIDEN (1980) und KILLERS (1981) zu hören ist, steht nach eigenen Angaben mit den Briten weiter in freundschaftlichem Kontakt. Mit Steve Harris soll er sich des Öfteren über Fußball austauschen.

