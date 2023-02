Die Kassierer bringen heute Single ‘Wir wollen Bier’ raus

auch interessant

Was kann es schöneres geben, als zum Wochenausklang frische Musik von Die Kassierer präsentiert zu bekommen? „Fast nichts!“, möchte der geneigte Fan entgegnen. So darf sich die Welt am heutigen Freitag, den 24. Februar über einen brandneuen Track aus der Wattenscheider Punk-Schmiede freuen. Das Stück dreht sich Band-typisch um das Lieblingsgetränk vieler Musikhörer: den Gerstensaft. Unten könnt ihr euch ‘Wir wollen Bier’ reinziehen.

Fucking Hell!

Ursprünglich haben Die Kassierer das Lied extra für das Theaterstück ‘Die drei von der Punkstelle’ geschrieben, das 2020 am Schauspiel Dortmund Premiere feierte. Die übrigen Aufführungen fielen anschließend leider wegen der Coronapandemie ins Wasser. Weitere Vorstellungen fanden bislang nicht statt, weil der Intendant und auch die meisten Schauspieler gewechselt haben. In der Inszenierung geht es um eine Dystopie, in der sämtliche Brauereien des Ruhrgebiets einem gewissen „Konsul“ gehören. Untragbar ist zudem, dass das Bier nur mehr wie Plörre schmeckt. Dagegen begehrt die Clique um die plötzlich zurückgekehrte Punk-Legende Wölfi nun auf. In ‘Wir wollen Bier’ formulieren Die Kassierer ihr drängendes Begehren nach reichlich Hopfenkaltschale.

Darüber hinaus referieren Frontmann Wolfgang „Wölfi“ Wendland, Gitarrist Nikolaj „Sonnenscheiße“ Hagemeister, Bassist Mitch Maestro sowie Schlagzeuger Volker Kampfgarten über „die außerordentlichen Wonnen des Biergenusses“. Des Weiteren schreibt „Deutschlands dadaistische Punkband Nr. 1“ über ‘Wir wollen Bier’: „Dazu erfährt man beim Zuhören Details der Bierherstellung inklusive historischer Verweise auf das alte Ägypten. Musikalisch ist der Song schnörkelloser Punk. Diese Mischung aus akademischen Betrachtungen und proletarischem Ansinnen ist – typisch Kassierer! In Zeiten von dry january und sober october bürsten die Jungs aus Wattenscheid mal wieder gegen den Strich. Das Cover zum Song stammt von Oli Hilbring, dem Gewinner des Deutschen Cartoonpreises 2022.“

HAPTISCH VON DIE KASSIERER BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.