Sabaton klären auf, dass die Inhalte von THE WAR TO END ALL WARS in keinerlei Zusammenhang mit den aktuellen Konflikten in der Ukraine stehen.

Das am 04. März 2022 erscheinende zehnte Studioalbum von Sabaton trägt angesichts der aktuellen Situation den (un)passenden Titel THE WAR TO END ALL WARS. Kriegsszenarien sind uns aus der Sabaton-Feder zwar bereits geläufig, nun erhält der Kontext allerdings einen noch bittereren Beigeschmack. Anhand der Platte und kürzlich geführten Gesprächen mit der Band wird jedoch erneut klar, wie zentral der Wunsch nach Frieden mit der behandelten Thematik einhergeht. Um sich ausdrücklich von Vorwürfen der Kriegsverherrlichung loszusprechen, veröffentlichten Sabaton ein kurzes Online-Statement, in dem sie außerdem unterschwellig ihr Mitgefühl für die Ukraine bekunden. In dem Beitrag heißt es: „Unser kommendes Album THE…