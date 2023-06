Die Metal-Alben der Woche vom 02.06. mit Dieth, Rival Sons, Avenged Sevenfold u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 14.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem L.A. Guns und Dødheimsgard.

Metallica Die Vorab-Tracks ‘Lux Æterna’ (exquisiter Achtziger-Metal), ‘Screaming Suicide’ (nach mehreren Durchläufen ein ausgewachsener Grower), ‘If Darkness Had A Son’ (ausgeklügelter Groover) und das schwungvolle Titelstück liefern einen runden Eindruck davon, was noch auf dem Longplayer schlummert – und stehen in Einklang mit dem, was Kirk Hammett über die Platte sagt. (Hier weiterlesen) Overkill Während Derwisch Bobby „Blitz“ Ellsworth wie üblich in unterschiedlichen, teils absonderlichen Höhen-, Intensitäts- und Geschwindigkeitsstufen kreischt und gurgelt, klingt in einigen Songs – und zwar nicht statt, sondern zusätzlich zur brachialen Thrash-Basis – ein auffälliger Heavy Metal-Einschlag durch. (Hier weiterlesen) Holy Moses Auf ­INVISIBLE QUEEN bellen…