Die Metal-Alben der Woche vom 03.12. mit Volbeat, Hämatom, Of Mice & Men u.a.

1 von 12 Aquilus BELLUM I

2 von 12 Coronatus ATMOSPHERE

3 von 12 Erdling HELHEIM

4 von 12 Hämatom DIE LIEBE IST TOT

5 von 12 Genocide Pact GENOCIDE PACT

6 von 12 Kadavar & Elder ELDOVAR – A STORY OF DARKNESS & LIGHT

7 von 12 King Buffalo ACHERON

8 von 12 Manimal ARMAGEDDON

9 von 12 Of Mice & Men ECHO

10 von 12 The Three Tremors GUARDIANS OF THE VOID

11 von 12 Volbeat SERVANT OF THE MIND

12 von 12 Wolftooth BLOOD & IRON Previous Image Next Image

SERVANT OF THE MIND (was ist das eigentlich für ein Titel im Volbeat-Kosmos?!) pumpt dem Hörer von der ersten Sekunde und dem Opener ‘Temple Of Ekur’ an das Rock’n’Roll-Adrenalin in die Adern, besticht mit scharfen Riffs und dicken Ohrwürmern… (Hier weiterlesen)

SERVANT OF THE MIND bei Amazon

Mal schöpferisch wertvoll, mal platt, mal brachial, mal schlagerhaft, mal überraschend, mal bieder, mal wirkungsvoll, mal seltsam steif. Auch manches Arrangement irritiert statt imponiert. Insgesamt überwiegen auf diesem Album aber die positiven Elemente… (Hier weiterlesen)

DIE LIEBE IST TOT bei Amazon

Of Mice & Men

Schon im Einstieg ‘Timeless’ überzeugen die Gitarren, die erstaunlich weit in Breite und Tiefe gehen. Das Screaming kommt mit enormer Wucht daher, und der Klargesang im Refrain hebt sich farblich vom weinerlichen Standard des Metalcore ab. (Hier weiterlesen)

ECHO bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe.



***

***