Die Metal-Alben der Woche vom 06.09. mit The Dead Daisies, Wolfheart, God Dethroned u.a.

1 von 16 A Swarm Of The Sun AN EMPIRE

2 von 16 Blitzkrieg BLITZKRIEG

3 von 16 Boston Manor SUNDIVER

4 von 16 Castle EVIL REMAINS

5 von 16 The Cold Stares THE SOUTHERN

6 von 16 Coltaine FORGOTTEN WAYS

7 von 16 The Dead Daisies LIGHT ’EM UP

8 von 16 Future Palace DISTORTION

9 von 16 God Dethroned THE JUDAS PARADOX

10 von 16 Moggs Motel MOGGS MOTEL

11 von 16 Officium Triste HORTUS VENENUM

12 von 16 Pure Reason Revolution COMING UP TO CONSCIOUSNESS

13 von 16 Jordan Rudess PERMISSION TO FLY

14 von 16 Skyline HUMAN MONSTER

15 von 16 Vestige JANIS

16 von 16 Wolfheart DRACONIAN DARKNESS Previous Image Next Image

The Dead Daisies

Für LIGHT ’EM UP hat sich die Band wie schon auf MAKE SOME NOISE (2016) und BURN IT DOWN (2018) erneut mit Produzent und Song-Schreiber Marti Frederiksen (Aerosmith, Def Leppard, Buckcherry, Scott Stapp) zusammen­getan, um hierauf Helden wie AC/DC, Aerosmith, Led Zeppelin oder KISS – in manchen Songs gar in alternierender Kombination – zu huldigen. (Hier weiterlesen)

Schon auf KING OF THE NORTH drangen auflockernde Elemente in den nordisch-harschen Melodic Death Metal, doch mit Produzent Saku Moilanens nun noch dominanterer Einbindung von Orchestrationen vollzieht die Gruppe einen weiteren Schritt. (Hier weiterlesen)

Während der einleitende Titel-Track zwar thematisch Interesse weckt, aufgrund seiner verhaltenen Gestaltung aber etwas blass wirkt und den Einstieg in das Album nicht unbedingt erleich­-tert, bleibt der wüste Riff-Sturm ‘Rat ­Kingdom’ als erstes Ausrufezeichen im Gedächtnis. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe.

