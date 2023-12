Die Metal-Alben der Woche vom 08.12. mit Ektomorf, Dimmu Borgir u.a.

Nick Barker wartet immer noch auf eine Spenderniere. Der Extreme Metal-Drummer laboriert schon seit Monaten an Nierenversagen.

Nick Barker, einer der am meisten beschäftigten Schlagzeuger des Extreme Metal, hofft, zeitnah eine neue Niere zu bekommen. Dies ließ der Brite im Interview mit Royalty Free Radio verlauten. Schon vor einigen Monaten gab der Musiker bekannt, dass er an Nierenversagen leidet. Freunde von ihm haben eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, damit Nick seine medizinischen Rechnungen unter anderem für die Dialyse bezahlen kann. Daumen drücken! In der Vergangenheit trommelte Nick Barker für so illustre Bands wie Dimmu Borgir, Cradle Of Filth und Lock Up. Aktuell spielt er bei Brujeria, Shining und Borstal. "Ich fühle mich großartig", gab Barker an, der 2022…