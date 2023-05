Die Metal-Alben der Woche vom 12.05. mit Devildriver, Dropkick Murphys, Cattle Decapitation u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 31.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Last In Line und Erik Cohen.

Lordi Wenngleich es sich hierbei nicht um ein klassisches Konzeptalbum handelt, ist das Filmthema sehr präsent, der Platten­titel zum Beispiel an die „Screen Writers Guild“ der Goldenen Ära Hollywoods angelehnt. Musikalisch bekommt die Hörerschaft ziemlich genau das, was sie erwartet. (Hier weiterlesen) Puscifer „Wer soll das denn überhaupt noch hören wollen?“ Metaller auf jeden Fall nicht, Radiohead-Aficionados – vor allem solche, die KID A schätzen – dagegen schon viel mehr. (Hier weiterlesen) Rotten Sound APOCALYPSE polarisiert extrem: METAL HAMMER-Autor Thomas Strater ist begeistert und findet: "Die Finnen verpacken in der Kürze der Songs mehr Ideen als andere Bands auf dreimal…